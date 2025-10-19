https://ria.ru/20251019/zalozhniki-2049219805.html
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника - РИА Новости, 19.10.2025
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обнаружили в секторе Газа тело еще одного погибшего заложника и передадут его в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T16:15:00+03:00
2025-10-19T16:15:00+03:00
2025-10-19T16:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника
Бригады "Аль-Кассам" нашли в секторе Газа тело ещё одного погибшего заложника