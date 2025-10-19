Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/zalozhniki-2049219805.html
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника - РИА Новости, 19.10.2025
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обнаружили в секторе Газа тело еще одного погибшего заложника и передадут его в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T16:15:00+03:00
2025-10-19T16:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
ХАМАС сообщило, что обнаружило тело еще одного погибшего заложника

Бригады "Аль-Кассам" нашли в секторе Газа тело ещё одного погибшего заложника

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обнаружили в секторе Газа тело еще одного погибшего заложника и передадут его в воскресенье, если позволят условия.
"Бригады "Аль-Кассам" обнаружили сегодня в ходе продолжающихся поисковых работ тело заложника и передадут его сегодня, если позволят условия на местах", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала