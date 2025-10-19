Рейтинг@Mail.ru
15:38 19.10.2025 (обновлено: 15:46 19.10.2025)
В Москве прошел съезд активистов "Волонтерской роты боевого братства"
В Москве прошел съезд активистов "Волонтерской роты боевого братства"
Съезд активистов общественного движения "Волонтерская рота боевого братства" состоялся в Москве в честь семилетия организации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2025
общество, россия, боевое братство, молодая гвардия единой россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Россия, Боевое братство, Молодая гвардия Единой России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Москве прошел съезд активистов "Волонтерской роты боевого братства"

Съезд активистов Волонтерской роты состоялся в Москве в честь 7-летия движения

© Фото : Волонтерская рота боевого братстваСъезд активистов общественного движения "Волонтерская рота боевого братства" в честь семилетия организации
Съезд активистов общественного движения Волонтерская рота боевого братства в честь семилетия организации - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Волонтерская рота боевого братства
Съезд активистов общественного движения "Волонтерская рота боевого братства" в честь семилетия организации
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Съезд активистов общественного движения "Волонтерская рота боевого братства" состоялся в Москве в честь семилетия организации, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня особенный день - сегодня наш седьмой съезд, день рождения "Волонтерской роты". У нас организация была создана относительно недавно, но мы делаем, благодаря вам, благодаря регионам, большие дела", - сказал председатель "Волонтерской роты Боевого братства" Станислав Кузьменко.
В ходе мероприятия активистов "Волонтерской роты" наградили медалями, знаками отличия и благодарностями. Также проводили отряд добровольцев, который направится в зону СВО в составе спецподразделения авиаразведки ГРОМ "Каскад".
"Вспомните 2022 год: у нас все руководители наших гуманитарных штабов и большинство ребят, которые поехали в первой гуманитарной миссии, были представители "Волонтерской роты". Потому что это патриотическая работа, которую мы проводили. Мы получили большое количество ребят, которые заряжены на конкретный результат", - сказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
В ходе мероприятия были подписаны соглашения с семью организациями, среди которых Ассоциация ветеранов СВО, АО "Росатом инфраструктурные решения", МПО "Газпром профсоюз" и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ.
В завершение съезда активисты возложили цветы у монумента "Вечный огонь" на Поклонной горе и развернули масштабный флаг России.
Всероссийское молодёжное общественное движение "Волонтёрская рота" основано в 2018 году при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Целью движения является патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.
