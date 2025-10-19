В Москве прошел съезд активистов "Волонтерской роты боевого братства"

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Съезд активистов общественного движения "Волонтерская рота боевого братства" состоялся в Москве в честь семилетия организации, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня особенный день - сегодня наш седьмой съезд, день рождения "Волонтерской роты". У нас организация была создана относительно недавно, но мы делаем, благодаря вам, благодаря регионам, большие дела", - сказал председатель "Волонтерской роты Боевого братства " Станислав Кузьменко.

В ходе мероприятия активистов "Волонтерской роты" наградили медалями, знаками отличия и благодарностями. Также проводили отряд добровольцев, который направится в зону СВО в составе спецподразделения авиаразведки ГРОМ "Каскад".

"Вспомните 2022 год: у нас все руководители наших гуманитарных штабов и большинство ребят, которые поехали в первой гуманитарной миссии, были представители "Волонтерской роты". Потому что это патриотическая работа, которую мы проводили. Мы получили большое количество ребят, которые заряжены на конкретный результат", - сказал председатель " Молодой Гвардии Единой России " Антон Демидов.

В ходе мероприятия были подписаны соглашения с семью организациями, среди которых Ассоциация ветеранов СВО, АО " Росатом инфраструктурные решения", МПО " Газпром профсоюз" и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

В завершение съезда активисты возложили цветы у монумента "Вечный огонь" на Поклонной горе и развернули масштабный флаг России.