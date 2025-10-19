https://ria.ru/20251019/voennye-2049227585.html
Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР
Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР
Российские военные в ходе операции против ВСУ в Новомихайловке в ДНР загрузили в подземную трубу почти тонну взрывчатки, рассказали участники операции. РИА Новости, 19.10.2025
Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР
Бойцы ВС РФ в операции против ВСУ в ДНР загрузили в трубу почти тонну взрывчатки
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе операции против ВСУ в Новомихайловке в ДНР загрузили в подземную трубу почти тонну взрывчатки, рассказали участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР
. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке
и Судже
.
В трубу помещали наполненный 840 килограммами взрывчатки шланг от установки разминирования "Змей Горыныч", сообщили военные в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
"Мы его делили на секции, пробивали, делали выходы, разные подразделения заводили сюда. У них разные задачи были. Нам нужно было сделать несколько выходов. Это как усиление заряда было. А в дальнейшем мы заносили его, чтобы потом цельно собрать и нанести удар по противнику, разобрать его опорник, оглушить и сделать проход для наших штурмовых подразделений", - рассказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов.
Первый выход из трубы был сделан путем подрыва примерно через километр, после чего штурмовики выскочили на вражеский опорник в лесополосе и уничтожили его.
"Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка", - сказал в эфире программы командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", старший лейтенант Николай Токарчук.