Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе операции против ВСУ в Новомихайловке в ДНР загрузили в подземную трубу почти тонну взрывчатки, рассказали участники операции.

Судже. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в ДНР . Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке

В трубу помещали наполненный 840 килограммами взрывчатки шланг от установки разминирования "Змей Горыныч", сообщили военные в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".

"Мы его делили на секции, пробивали, делали выходы, разные подразделения заводили сюда. У них разные задачи были. Нам нужно было сделать несколько выходов. Это как усиление заряда было. А в дальнейшем мы заносили его, чтобы потом цельно собрать и нанести удар по противнику, разобрать его опорник, оглушить и сделать проход для наших штурмовых подразделений", - рассказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов.

Первый выход из трубы был сделан путем подрыва примерно через километр, после чего штурмовики выскочили на вражеский опорник в лесополосе и уничтожили его.