Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань

Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines

"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.

Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.

"Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково".