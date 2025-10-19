https://ria.ru/20251019/vnukovo--2049186457.html
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - РИА Новости, 19.10.2025
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково",... РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань
Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва
авиакомпании Pegasus Airlines
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.
Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.
"Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково".
При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.