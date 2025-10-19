Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 19.10.2025 (обновлено: 10:23 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/vnukovo--2049186457.html
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана - РИА Новости, 19.10.2025
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана
Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково",... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T10:22:00+03:00
2025-10-19T10:23:00+03:00
москва
pegasus airlines
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg
https://ria.ru/20251007/pulkovo-2046806632.html
https://ria.ru/20250705/bagazh-2027354687.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_79951073466ce5b53cb99345c9405db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, pegasus airlines, общество
Москва, Pegasus Airlines, Общество
Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

В аэропорт Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт "Внуково", сообщила авиагавань.
Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines.
Мышь-полевка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Пулково рассказали, как мышь попала в зону выдачи багажа
7 октября, 12:37
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.
Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.
"Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - отмечает "Внуково".
При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Россиянам дали совет, что делать при потере багажа
5 июля, 11:53
 
МоскваPegasus AirlinesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала