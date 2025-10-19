Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/ugon-2049173400.html
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник - РИА Новости, 19.10.2025
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник
Внедорожник Toyota Land Cruiser, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге, обнаружили в Приангарье при содействии Интерпола, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:24:00+03:00
2025-10-19T07:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
иркутская область
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150418/10/1504181092_0:100:1908:1173_1920x0_80_0_0_9e282c0a23e6c034e4049ed008a8d837.jpg
https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042132778.html
https://ria.ru/20250822/ubiystvo-2036991033.html
санкт-петербург
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150418/10/1504181092_106:0:1803:1273_1920x0_80_0_0_6fa55530c49dddbb0b09c325213a1b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, иркутская область, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Санкт-Петербург, Иркутская область, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник

В Приангарье нашли похищенный в Петербурге 20 лет назад внедорожник Toyota

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Land Cruiser Prado
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Внедорожник Toyota Land Cruiser, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге, обнаружили в Приангарье при содействии Интерпола, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области.
Иркутской области при содействии Интерпола найден автомобиль, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге. Полицейские связались с заводом-изготовителем и установили владельца похищенной машины", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад
16 сентября, 03:01
Toyota Land Cruiser 2001 года выпуска, обнаруженный в Приангарье, находился в федеральном розыске с 2005 года. Спустя 20 лет, в марте текущего года, при перерегистрации автомобиля госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции, после чего дознаватель назначил проведение исследования.
Автотехническая экспертиза подтвердила, что номерные агрегаты японского внедорожника были незаконно изменены. Для установления владельца иномарки к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД. Через завод-изготовитель оперативники смогли установить первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в 2005 году автомобиль похитили в Санкт-Петербурге, а его законной владелицей является 50-летняя жительница Северной столицы.
В настоящее время Toyota Land Cruiser 100 находится на специализированной стоянке. Полицейскими принимаются меры для передачи автомобиля собственнику, а также установления лица, совершившего похищение.
Следственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
22 августа, 15:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургИркутская областьИнтерполМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала