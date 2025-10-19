https://ria.ru/20251019/ugon-2049173400.html
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник - РИА Новости, 19.10.2025
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник
Внедорожник Toyota Land Cruiser, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге, обнаружили в Приангарье при содействии Интерпола, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской... РИА Новости, 19.10.2025
В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник
В Приангарье нашли похищенный в Петербурге 20 лет назад внедорожник Toyota
ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Внедорожник Toyota Land Cruiser, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге, обнаружили в Приангарье при содействии Интерпола, сообщает ГУМВД РФ по Иркутской области.
"В Иркутской области
при содействии Интерпола
найден автомобиль, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге
. Полицейские связались с заводом-изготовителем и установили владельца похищенной машины", - говорится в сообщении.
Toyo
ta Land Cruiser 2001 года выпуска, обнаруженный в Приангарье, находился в федеральном розыске с 2005 года. Спустя 20 лет, в марте текущего года, при перерегистрации автомобиля госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции, после чего дознаватель назначил проведение исследования.
Автотехническая экспертиза подтвердила, что номерные агрегаты японского внедорожника были незаконно изменены. Для установления владельца иномарки к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД. Через завод-изготовитель оперативники смогли установить первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в 2005 году автомобиль похитили в Санкт-Петербурге, а его законной владелицей является 50-летняя жительница Северной столицы.
В настоящее время Toyota Land Cruiser 100 находится на специализированной стоянке. Полицейскими принимаются меры для передачи автомобиля собственнику, а также установления лица, совершившего похищение.