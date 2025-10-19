ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху

Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 19 октября 2025 года

© Фото : соцсети Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 19 октября 2025 года

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильские военные ударили по Рафаху на юге сектора Газа, пишет Израильские военные ударили по Рафаху на юге сектора Газа, пишет The Times of Israel

"Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району", — говорится в публикации.

В воскресенье палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе.

При этом в субботу власти Газы рассказали, что Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных.

Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.