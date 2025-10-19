ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильские военные ударили по Рафаху на юге сектора Газа, пишет The Times of Israel.
"Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району", — говорится в публикации.
В воскресенье палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе.
При этом в субботу власти Газы рассказали, что Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.
Прекращение огня в Газе
Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.