Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 19.10.2025 (обновлено: 12:02 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/tsakhal--2049190500.html
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху - РИА Новости, 19.10.2025
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху
Израильские военные ударили по Рафаху на юге сектора Газа, пишет The Times of Israel. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T11:39:00+03:00
2025-10-19T12:02:00+03:00
израиль
в мире
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_ba6a606d0f93335fd82ca509b1613bb5.jpg
https://ria.ru/20251018/tramp-2049142148.html
https://ria.ru/20251017/gaza-2049013880.html
https://ria.ru/20251019/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_156ec7348d3bd29fd58f367d3a3671b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сша
Израиль, В мире, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, США
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху

ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 19 октября 2025 года
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 19 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. 19 октября 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильские военные ударили по Рафаху на юге сектора Газа, пишет The Times of Israel.
"Боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в Рафахе на юге сектора Газа, что побудило ЦАХАЛ нанести авиаудары по этому району", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля
18 октября, 20:56
В воскресенье палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении режима прекращения огня в Газе.
При этом в субботу власти Газы рассказали, что Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
17 октября, 23:27

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильВ миреРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала