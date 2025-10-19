https://ria.ru/20251019/tekhnika-2049185453.html
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.10.2025
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ", — заявил он.
Лебедев рассказал об ударах в других регионах:
- в Черниговской области уничтожены складские площадки и опорные пункты украинских войск в приграничье, а также военная техника;
- в Харьковской области атакованы склады с техникой, узлы связи и оборонной инфраструктуры противника;
- в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР поражены склады, техника и укрытия для вооружения.
В ответ на атаки Киева на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.