ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ ", — заявил он.

Лебедев рассказал об ударах в других регионах:

в Харьковской области атакованы склады с техникой, узлы связи и оборонной инфраструктуры противника;

в Харьковской области атакованы склады с техникой, узлы связи и оборонной инфраструктуры противника; в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР поражены склады, техника и укрытия для вооружения.