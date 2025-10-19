https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049194587.html
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области
2025-10-19T12:11:00+03:00
2025-10-19T12:11:00+03:00
2025-10-19T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.
Также бойцы "Центра" взяли Чунишино в ДНР.