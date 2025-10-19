Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 19.10.2025 (обновлено: 13:39 19.10.2025)
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области - РИА Новости, 19.10.2025
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области,... РИА Новости, 19.10.2025
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Полтавку в Запорожской области

ВС России освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.
Также бойцы "Центра" взяли Чунишино в ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Полтавка в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Полтавка в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Полтавка в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
