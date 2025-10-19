https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049171842.html
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_1bdb3056f8d8137f406c5615031976b8.jpg
https://ria.ru/20251019/svo-2049162570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9212fd0f88d28fc4b6edb57edf67ceb1.jpg
ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Тихого в Харьковской области