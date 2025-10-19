Рейтинг@Mail.ru
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049171842.html
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое - РИА Новости, 19.10.2025
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:41:00+03:00
2025-10-19T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_1bdb3056f8d8137f406c5615031976b8.jpg
https://ria.ru/20251019/svo-2049162570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9212fd0f88d28fc4b6edb57edf67ceb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое

ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Тихого в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Контратака ВСУ провалилась в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как указал собеседник агентства, "отражена одна контратака противника".
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Просто все уничтожила". Резкий ход России поразил Запад
03:00
"Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады", - отметили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала