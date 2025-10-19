Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 19.10.2025 (обновлено: 04:58 19.10.2025)
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
Беспилотники перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском

Спецназ Южного округа перерезал воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Беспилотники перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
«

"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском, практически полностью блокировав подвоз им провианта и БК, осуществляемый с помощью тяжелых коптеров "Баба-Яга". Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК "Яги", — рассказал он.

По его словам, российские бойцы практически ежедневно поражают подобные дроны на этом направлении.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
