https://ria.ru/20251019/spetsoperatsiya-2049166768.html
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 19.10.2025
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
Беспилотники перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:37:00+03:00
2025-10-19T04:37:00+03:00
2025-10-19T04:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_1500cb5d58a24cf28db7d037eef7f594.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042657639_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_887793f22c30cb81fb8e690fada73cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
Спецназ Южного округа перерезал воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Беспилотники перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
«
"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском, практически полностью блокировав подвоз им провианта и БК, осуществляемый с помощью тяжелых коптеров "Баба-Яга". Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК "Яги", — рассказал он.
По его словам, российские бойцы практически ежедневно поражают подобные дроны на этом направлении.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.