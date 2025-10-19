https://ria.ru/20251019/sobyanin-2049821655.html
В Москве планируют реконструировать коллекторы в ближайшие 5 лет
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Москвы в ближайшие пять лет планирует реконструировать и технически обновить более 330 километров коммуникационных коллекторов, еще 37 километров - построить и принять в эксплуатацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Развитие продолжается: в ближайшие пять лет планируем построить и принять в эксплуатацию еще 37 километров коммуникационных коллекторов, реконструировать и технически обновить больше 330 километров существующих", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр отметил, что сеть сооружений существенно расширилась с 2010 года: были построены почти 300 километров коллекторов, внедрены современные системы мониторинга и автоматического пожаротушения.