В Москве планируют реконструировать коллекторы в ближайшие 5 лет

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Москвы в ближайшие пять лет планирует реконструировать и технически обновить более 330 километров коммуникационных коллекторов, еще 37 километров - построить и принять в эксплуатацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Развитие продолжается: в ближайшие пять лет планируем построить и принять в эксплуатацию еще 37 километров коммуникационных коллекторов, реконструировать и технически обновить больше 330 километров существующих", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.