Собянин: работники дорожного хозяйства делают Москву мобильной и комфортной
2025-10-19T12:56:00+03:00
2025-10-19T12:56:00+03:00
2025-10-22T12:56:00+03:00
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником, отметив, что они, прокладывая и обслуживая магистрали, эстакады и мосты, делают город мобильным и комфортным.
День работников дорожного хозяйства отмечается в России в воскресенье.
"Поздравляю с Днём работников дорожного хозяйства — профессиональным праздником строителей, инженеров, проектировщиков, специалистов по ремонту и эксплуатации дорог. Прокладывая и обслуживая магистрали, эстакады и мосты, вы делаете город мобильным и комфортным, сокращаете расстояние и время в пути для миллионов жителей столицы", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Он отметил, что за последние годы магистральная сеть выросла на треть. Московский скоростной диаметр, Южная рокада, Северо-Западная хорда — эти и другие крупные проекты сформировали новый транспортный каркас, благодаря чему город поехал быстрее.
"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - заключил Собянин.