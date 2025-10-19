В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Пенза Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале

Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении плана "Ковер" на всей территории области.