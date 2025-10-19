https://ria.ru/20251019/pvo-2049165700.html
В Тульской области уничтожили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
