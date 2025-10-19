Рейтинг@Mail.ru
Правозащитница написала в мемуарах, что ее изнасиловал известный премьер - РИА Новости, 19.10.2025
00:57 19.10.2025
Правозащитница написала в мемуарах, что ее изнасиловал известный премьер
Правозащитница Вирджиния Джуффре, обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании и впоследствии совершившая суицид, написала в посмертных мемуарах, что ее... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
сша
нью-йорк (город)
западная австралия
джеффри эпштейн
дональд трамп
фбр
сша
нью-йорк (город)
западная австралия
2025
Правозащитница написала в мемуарах, что ее изнасиловал известный премьер

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правозащитница Вирджиния Джуффре, обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании и впоследствии совершившая суицид, написала в посмертных мемуарах, что ее также изнасиловал "хорошо известный премьер-министр", сообщает газета New York Post со ссылкой на ее книгу.
Джуффре 26 апреля была найдена мертвой в возрасте 41 года у себя дома в графстве Гингин в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
Правозащитница Вирджиния Джуффре
NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой
26 апреля, 08:13
26 апреля, 08:13
"Джуффре была… изнасилована "хорошо известным премьер-министром", - пишет издание.
Отмечается, что события, о которых идет речь, якобы произошли в 2002 году на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна, когда Джуффре было 18 лет.
Издание напоминает, что ранее Джуффре обвиняла в изнасиловании бывшего премьера Израиля Эхуда Барака, он эти обвинения неоднократно отрицал.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Джеффри Эпштейн
СМИ: Bank of America обвинили в укрывательстве преступлений Эпштейна
16 октября, 03:48
16 октября, 03:48
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Дэн Норрис
В Британии временно отстранили депутата, подозреваемого в педофилии
5 апреля, 22:16
5 апреля, 22:16
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Западная АвстралияДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
