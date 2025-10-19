Рейтинг@Mail.ru
09:06 19.10.2025
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предстоящая неделя в Москве ожидается ненастной и дождливой, днем воздух будет прогреваться от плюс четырех до плюс семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Следующая неделя (в Москве - ред.) будет по-октябрьски ненастной и относительно теплой - каждый день будет идти небольшой дождь. По ночам на термометрах плюс два - плюс пять, днем от плюс четырех до плюс семи, к выходным потеплеет до плюс шести - плюс девяти градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температурный фон в среднем ожидается близким климатической норме октября с небольшим ее превышением.
Мужчина на пробежке в Тимирязевском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза
30 сентября, 18:52
 
МоскваЕвгений ТишковецОбщество
 
 
