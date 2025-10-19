https://ria.ru/20251019/pogoda-2049179430.html
Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Предстоящая неделя в Москве ожидается ненастной и дождливой, днем воздух будет прогреваться от плюс четырех до плюс семи градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.10.2025
евгений тишковец
