Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой дождь возможен в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс восьми градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 19.10.2025
