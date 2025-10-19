Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.10.2025
08:48 19.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой дождь возможен в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс восьми градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 19.10.2025
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Дождь возможен в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 8

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Небольшой дождь возможен в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс восьми градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится передней частью балканского циклона с юго-запада. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь… Температура плюс пять - плюс восемь градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров немного понизятся и составят 749 миллиметров ртутного столба.
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
