03:32 19.10.2025
Служащие вместе на СВО отец и сын поздравили россиян с Днем отца
Отец и сын Братченко, служащие вместе минометчиками в зоне СВО на каховском направлении, с передовых позиций под Бериславом в беседе с РИА Новости поздравили с... РИА Новости, 19.10.2025
ГЕНИЧЕСК, 19 окт - РИА Новости. Отец и сын Братченко, служащие вместе минометчиками в зоне СВО на каховском направлении, с передовых позиций под Бериславом в беседе с РИА Новости поздравили с Днем отца всех отцов и сыновей России.
"Хочу поздравить всех отцов, всех сыновей с Днем отца. Если бы не отцы, соответственно, сыновей бы не было. Вы, отцы, оказываете огромную поддержку своим сыновьям, находясь рядом с ними в этот непростой для всех, для всей России момент. Спасибо вам большое! Счастья вам, удачи. И большого, крепкого здоровья. Все вернемся домой, все будем живы-здоровы. Слава России!" - сказал минометчик группировки войск "Днепр", заместитель командира взвода сержант Братченко.
Сын и отец Братченко вместе служат в 205-й бригаде группировки войск "Днепр". Отец пришел в бригаду вслед за сыном.
"Слава России! Я присоединяюсь (к сказанному сыном - ред.)", - сказал номер расчета минометчиков Братченко.
По словам отца, ему спокойней за сына, когда тот у него на виду, и потому, в частности, он решил пойти вслед за сыном на СВО.
"Отец буквально три месяца назад решил прийти ко мне, так сказать, на помощь. И служим теперь вместе, в одном подразделении", - добавил сын.
Отец и сын Братченко говорят, что служится им отлично, родственные связи им на фронте только помогают.
"Можно сказать, та же самая семья, только здесь", - подчеркнул отец.
