СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
07:03 19.10.2025 (обновлено: 08:45 19.10.2025)
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет завел дело из-за вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщило управление ведомства по Бурятии.
"По факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей", — уточнило оно в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье власти республики заявили об отравлении 43 человек, включая 25 детей. Из них госпитализировали 36 человек, в том числе 21 ребенка.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других состояние средней степени тяжести.
Роспотребнадзор начал расследование, по его данным, заболевшие ели готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский".
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
ПроисшествияРеспублика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
