СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ - РИА Новости, 19.10.2025
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
Следственный комитет завел дело из-за вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщило управление ведомства по Бурятии. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:03:00+03:00
2025-10-19T07:03:00+03:00
2025-10-19T08:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
улан-удэ
