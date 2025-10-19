https://ria.ru/20251019/orenburg-2049163913.html
Аэропорт Оренбурга временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Оренбурга временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 19.10.2025
Аэропорт Оренбурга временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Оренбурга временно закрыт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА в регионе, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:37:00+03:00
2025-10-19T03:37:00+03:00
2025-10-19T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбург
евгений солнцев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, евгений солнцев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбург, Евгений Солнцев, Безопасность
Аэропорт Оренбурга временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Оренбурга временно закрыли из-за объявленной опасности атаки БПЛА