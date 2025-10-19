Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы применили в подземной трубе самодельную мототележку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.10.2025
Российские бойцы применили в подземной трубе самодельную мототележку
Российские бойцы применили в подземной трубе самодельную мототележку - РИА Новости, 19.10.2025
Российские бойцы применили в подземной трубе самодельную мототележку
Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
суджа
донецкая народная республика, авдеевка, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Суджа, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы применили в подземной трубе самодельную мототележку

Бойцы РФ применили в подземной трубе в Новомихайловке самодельную мототележку

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и медикаментов, а также эвакуации, сообщили участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
"Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
По словам участников операции, первый экземпляр тележки был с бензиновым двигателем, затем его заменили на электрический, чтобы избежать вдыхания выхлопных газов в замкнутом пространстве.
В ДНР российские военные прошли восемь километров по воде в подземной трубе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСуджаВооруженные силы Украины
 
 
