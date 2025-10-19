МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе боевых действий против ВСУ в Новомихайловке в ДНР применяли в подземной трубе самодельную мототележку для подвоза продуктов и медикаментов, а также эвакуации, сообщили участники операции.

Судже. Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы для орошения полей бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке

"Тележка была самодельная, да. Она у нас служила для эвакуации, для подвоза: еда, вода, медикаменты", - сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток", сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".