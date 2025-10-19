https://ria.ru/20251019/netanyakhu-2049213765.html
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 19.10.2025
израиль
сектор газа
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера.
"После нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС премьер Нетаньяху
провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и распорядился принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа", — сообщила пресс-служба канцелярии в соцсети Х.
Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.