Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера.

« "После нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС премьер Нетаньяху провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и распорядился принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа", — сообщила пресс-служба канцелярии в соцсети Х.

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.

Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.