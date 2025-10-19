Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 19.10.2025 (обновлено: 16:12 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/netanyakhu-2049213765.html
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T15:16:00+03:00
2025-10-19T16:12:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_0:83:3077:1813_1920x0_80_0_0_d346eb522a65bcb3e5ae93a275b10bfb.jpg
https://ria.ru/20251019/gaza-2049200324.html
https://ria.ru/20251019/izrail-2049199310.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_35565dedd6ca6e8d2264180592b179ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
Нетаньяху поручил принять меры "против террористических целей" в Газе

Нетаньяху поручил военным принять меры против террористических объектов в Газе

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера.
«
"После нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС премьер Нетаньяху провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и распорядился принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа", — сообщила пресс-служба канцелярии в соцсети Х.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
Вчера, 13:26

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 11.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе
дополняется ...
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала