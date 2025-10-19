Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине "мелкими воришками", а перепродажа иностранного вооружения происходит в больших масштабах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ указывает, что перепродажа иностранных поставок вооружения происходит вне учета полиции и в гораздо больших масштабах.

"Там уже распоряжается верхушка режима в координации со спецслужбами поставщиков… Эти полмиллиона относятся к категории "трошечки для себе" (немного для себя - ред.)", - заключил он.