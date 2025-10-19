Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
10:31 19.10.2025
Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине
Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине - РИА Новости, 19.10.2025
Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине
Полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине "мелкими воришками", а перепродажа иностранного вооружения происходит в больших масштабах, заявил посол по... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
украина
россия
родион мирошник
в мире, украина, россия, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник
Мирошник рассказал о перепродаже иностранного оружия на Украине

Мирошник: полмиллиона единиц оружия разворовано мелкими воришками на Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине "мелкими воришками", а перепродажа иностранного вооружения происходит в больших масштабах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На Украине растащили по углам и схронам полмиллиона единиц оружия… И это вооружение, которое разворовано внутри страны "мелкими воришками"", - написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом Мирошник прокомментировал данные Нацполиции Украины о том, что с февраля 2022 года украдено или утеряно почти полмиллиона единиц оружия. Данные он также приводит в своем Telegram-канале.
Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ указывает, что перепродажа иностранных поставок вооружения происходит вне учета полиции и в гораздо больших масштабах.
"Там уже распоряжается верхушка режима в координации со спецслужбами поставщиков… Эти полмиллиона относятся к категории "трошечки для себе" (немного для себя - ред.)", - заключил он.
