https://ria.ru/20251019/korona-2049201000.html
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III - РИА Новости, 19.10.2025
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, найдена близ Лувра после ограбления парижского музея неизвестными,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T13:35:00+03:00
2025-10-19T13:35:00+03:00
2025-10-19T15:15:00+03:00
в мире
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_0:313:3054:2031_1920x0_80_0_0_3cf92ff020fb8b5215d3e799a456aa57.jpg
https://ria.ru/20250904/frantsija-2039662825.html
https://ria.ru/20250627/grabezh-2025690108.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5869198182ecc3d6ca188239645a6980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, найдена близ Лувра после ограбления парижского музея неизвестными, пишет издание Parisien
.
Пресс-служба Лувра сообщала, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении (де Монтихо - ред.), которая была сломана", - говорится в публикации.
Телеканал TF1 позже сообщил, что найденная корона императрицы возвращена в музей.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.