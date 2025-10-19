Рейтинг@Mail.ru
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III - РИА Новости, 19.10.2025
13:35 19.10.2025 (обновлено: 15:15 19.10.2025)
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III

В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, найдена близ Лувра после ограбления парижского музея неизвестными, пишет издание Parisien.
Пресс-служба Лувра сообщала, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении (де Монтихо - ред.), которая была сломана", - говорится в публикации.
Телеканал TF1 позже сообщил, что найденная корона императрицы возвращена в музей.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
