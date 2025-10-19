https://ria.ru/20251019/klichka-2049814571.html
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Питомцы с "фруктовыми" кличками живут в городских приютах Москвы, среди них особенно популярна кличка "Груша", сообщается на сайте мэра и правительства.
"В городских приютах для животных обитают питомцы с "фруктовыми" именами. Так, очаровательные кошечки Дынька и Арбузик живут в приюте "Пушистый друг" в Троицком округе Москвы. А в Большом Машкинском приюте на севере столицы есть пес по кличке Арбуз... Среди питомцев столичных приютов особенно популярна кличка Груша - так назвали 14 собак и одну кошку. Больше всего животных с таким именем обитает в приюте "Бирюлево" на юге столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чуть менее популярно имя Вишня - его выбрали для семи питомцев из приютов для безнадзорных животных в Троицком и Новомосковском округах, на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы.
"По статистике, практически в каждом городском приюте для безнадзорных животных есть питомец по кличке Кокос - в 13 приютах живут 10 пушистиков с таким именем. В основном его дают собакам, но среди их тезок встречаются и кошки… Помимо Кокосов, в приютах есть животные и с другими экзотическими кличками: девять питомцев носят имя Манго, а четыре - Личи", - уточняется в сообщении.