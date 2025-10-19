Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 19.10.2025 (обновлено: 13:01 22.10.2025)
https://ria.ru/20251019/klichka-2049814571.html
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах - РИА Новости, 22.10.2025
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах
Питомцы с "фруктовыми" кличками живут в городских приютах Москвы, среди них особенно популярна кличка "Груша", сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-19T13:01:00+03:00
2025-10-22T13:01:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142299/51/1422995170_0:274:5251:3228_1920x0_80_0_0_ca1502192c2cbc49b71f38c223c46f13.jpg
https://ria.ru/20251016/zhivotnye-2048709473.html
https://ria.ru/20251016/blagotvoritelnost-2048564178.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142299/51/1422995170_292:0:4959:3500_1920x0_80_0_0_953328e0056bf717e3c0d30baa8154eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Москвичам рассказали, с какими кличками живут питомцы в приютах

Москвичам рассказали, с какими "фруктовыми" кличками живут питомцы в приютах

© Fotolia / Max-tripСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Fotolia / Max-trip
Собака в приюте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Питомцы с "фруктовыми" кличками живут в городских приютах Москвы, среди них особенно популярна кличка "Груша", сообщается на сайте мэра и правительства.
"В городских приютах для животных обитают питомцы с "фруктовыми" именами. Так, очаровательные кошечки Дынька и Арбузик живут в приюте "Пушистый друг" в Троицком округе Москвы. А в Большом Машкинском приюте на севере столицы есть пес по кличке Арбуз... Среди питомцев столичных приютов особенно популярна кличка Груша - так назвали 14 собак и одну кошку. Больше всего животных с таким именем обитает в приюте "Бирюлево" на юге столицы", - говорится в сообщении.
Кошка в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Движение Первых" в рамках акции "Носики Первых" помогло животным в приютах
16 октября, 19:45
Отмечается, что чуть менее популярно имя Вишня - его выбрали для семи питомцев из приютов для безнадзорных животных в Троицком и Новомосковском округах, на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы.
"По статистике, практически в каждом городском приюте для безнадзорных животных есть питомец по кличке Кокос - в 13 приютах живут 10 пушистиков с таким именем. В основном его дают собакам, но среди их тезок встречаются и кошки… Помимо Кокосов, в приютах есть животные и с другими экзотическими кличками: девять питомцев носят имя Манго, а четыре - Личи", - уточняется в сообщении.
Семейный благотворительный фестиваль Тыквы и Коты - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Семейный благотворительный фестиваль "Тыквы и Коты" возвращается!
16 октября, 11:36
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала