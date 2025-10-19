Не стоит слишком эмоционально здороваться с собакой, заявил кинолог

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Собаки любят предсказуемость действий своих хозяев, слишком ярко выраженное проявление эмоций, даже при прощании и долгожданной встрече с питомцем, может оказать негативное влияние на воспитание животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Помимо привычного графика, собака любит последовательность действий и предсказуемость характера своего хозяина. Например, когда вы дрессируете питомца, нужно четко разделять, за что вы его хвалите, за что нет. Неправильными действиями вы можете закрепить нежелательное поведение", - сказал Голубев

"Это работает следующим образом: допустим, вы возвращаетесь домой после работы и эмоционально реагируете на встречу с животным. В следующий раз оно будет переживать разлуку ещё больше. Будет правильнее завершить все дела, переодеться и спокойно поприветствовать собаку. Уходить из дома нужно также. В таком случае пёс поймёт, что в одиночестве нет ничего страшного – возможно, неприятно, но рано или поздно вы вернётесь", - добавил он.

Кинолог подчеркнул, что хоть известная история Хатико и трогает любого и считается примером безграничной преданности, который прочно ассоциируется с собаками, такое поведение всё-таки не считается нормой. Подобной нездоровой привязанности со стороны животного можно избежать.

"В вопросе здоровой привязанности очень важную роль играет то, как происходила сепарация щенка от матери. Если его забрать слишком рано, это может серьёзно повлиять на его поведение – малыш будет пугаться незнакомых и следовать по пятам за хозяином. Аналогично, если отделить щенка слишком поздно – это тоже не способствует здоровой привязанности. Оптимальный вариант –возраст около трёх месяцев: 10-12 недель", - отметил Голубев.

Кроме того, с первых дней появления в доме щенка необходимо выработать определённый график, в частности, кормить его и выводить гулять в одно и то же время. Возможно, людям такой распорядок может наскучить, но питомцу комфортнее жить по привычному графику, особенно пока он осваивается в квартире, обратил внимание кинолог.

Также, по его словам, сразу же стоит продумать комфортное место для отдыха собаки. Будет лучше, если ночью щенок научится спать на своём месте, а не проситься к хозяину в кровать. Собака приученная спать вместе с хозяином, может однажды столкнуться со стрессом, если по каким-то причинам владелец будет отсутствовать или не сможет быть ночью вместе с ней, рассказал Голубев. Также щенок не должен испытывать со стороны собаковода отстранённость, равнодушие или, тем более, терпеть насилие. Фундаментом уверенной собаки кинолог назвал любовь хозяина в сочетании с адекватной заботой.

"Мы очень часто говорим о том, насколько важна социализация. Но это действительно база, которая позволит вырастить собаку без проявлений робости или агрессии. Как только щенок сможет выходить на улицу, стоит постепенно знакомить его с внешним миром. Своим поведением вы должны показывать, что питомец находится в безопасности. Его попытки контактировать с другими особями и людьми, которые не представляют угрозы, должны поощряться", -добавил президент РКФ.

Кроме того, не стоит стремиться проводить постоянно время с собакой. Если она хочет побыть одна и отдохнуть, это нужно, наоборот, поощрить и не нарушать её покой. Также кинолог призвал не разрешать детям тискать питомца без его согласия или когда он отдыхает. Помимо этого, животное не должно ходить за человеком по пятам – оно имеет право на личное пространство.