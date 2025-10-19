Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ

ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, организовало паломничество в духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин в знак поддержки церкви на фоне атак властей на нее, передает корреспондент РИА Новости.

Помимо представителей движения в акции участвуют оппозиционные депутаты парламента, политики.

"Паломничеством мы хотим показать, что армянская нация стоит рядом с Первопрестольным Святым Эчмиадзином. Святой Эчмиадзин не беззащитен", - заявил журналистам представитель движения Алексан Алексанян.

Отношения между властями Армении Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.