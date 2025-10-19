Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/karapetyan-2049233465.html
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ - РИА Новости, 19.10.2025
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ
Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, организовало паломничество в духовный центр... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T18:17:00+03:00
2025-10-19T18:17:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049122902_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4e9182661116302d722bccfbd9a93748.jpg
https://ria.ru/20251018/erevan-2049122682.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049122902_120:0:1280:870_1920x0_80_0_0_085ec28284f6c5f5e5b4b6b40c55541a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Сторонники Карапетяна организовали паломничество в духовный центр ААЦ

Движение "По-нашему" организовало паломничество в центр Армянской церкви

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции в Ереване
Участники акции в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Движение "По-нашему", возглавляемое находящимся под арестом в Армении предпринимателем Самвелом Карапетяном, организовало паломничество в духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин в знак поддержки церкви на фоне атак властей на нее, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо представителей движения в акции участвуют оппозиционные депутаты парламента, политики.
"Паломничеством мы хотим показать, что армянская нация стоит рядом с Первопрестольным Святым Эчмиадзином. Святой Эчмиадзин не беззащитен", - заявил журналистам представитель движения Алексан Алексанян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Многотысячный митинг в поддержку Самвела Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
18 октября, 18:15
 
АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала