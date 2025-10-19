https://ria.ru/20251019/kaluga-2049158859.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 19.10.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T01:24:00+03:00
2025-10-19T01:24:00+03:00
2025-10-19T01:24:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143966/98/1439669854_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_785d6d22628754252517a68c9bf819fb.jpg
https://ria.ru/20251019/aeroport-2049156997.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143966/98/1439669854_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_132e2b56b26ab87f2a472fb219e37e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов