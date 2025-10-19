Рейтинг@Mail.ru
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 19.10.2025 (обновлено: 19:28 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/izrail-2049238951.html
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ
Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:27:00+03:00
2025-10-19T19:28:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251019/izrail-2049238604.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ

Ynet: Израиль приостановил гумпомощь в сектор Газа на фоне новой эскалации

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье, сообщает израильский портал Ynet.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения.
"Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в (сектор - ред.) Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ: Израиль нанес удары по районам Газы, которые ранее не обстреливались
Вчера, 19:25
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала