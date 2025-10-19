СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массовой вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Бурятии.
«
"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по республике Бурятия по факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей", — говорится в публикации.
Ранее в воскресенье власти республики сообщали о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек, включая 25 детей. Из них госпитализировали 36 человек, в том числе 21 ребенок.
Весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи с позднего вечера мобилизовали на ликвидацию последствий происшествия.