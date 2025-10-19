Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях, среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц, пишет издание Министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях, среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц, пишет издание Parisien со ссылкой на перечень.

"Спустя семь минут после проникновения в Лувр в это воскресенье грабители скрылись, унеся с собой несколько экспонатов "неизмеримой ценности" - в общей сложности восемь", - говорится в статье.

В списке минкульта значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Кроме того, в списке числятся изумрудные ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь".

Список также упоминает тиару и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления.

В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.