Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям - РИА Новости, 19.10.2025
20:22 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/frantsija-2049243102.html
Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям
Министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях, среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских... РИА Новости, 19.10.2025
Новости
Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям

Министерство культуры Франции сообщило о восьми украденных из Лувра украшениях

Французская полиция перекрыла вход в Лувр после ограбления. 19 октября 2025
© Getty Images / Kiran Ridley
Французская полиция перекрыла вход в Лувр после ограбления. 19 октября 2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях, среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц, пишет издание Parisien со ссылкой на перечень.
"Спустя семь минут после проникновения в Лувр в это воскресенье грабители скрылись, унеся с собой несколько экспонатов "неизмеримой ценности" - в общей сложности восемь", - говорится в статье.
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей
В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр
Вчера, 14:20
В списке минкульта значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Кроме того, в списке числятся изумрудные ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь".
Список также упоминает тиару и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Музей Лувра в Париже
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Вчера, 16:10
 
