"Посмотрели почти 100 миллионов". Самый успешный фильм в истории СССР

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но самым кассовым фильмом за всю историю Советского Союза была мало кому известная мексиканская мелодрама "Есения". Эта картина обогнала по сборам комедии Гайдая, индийские и итальянские драмы, американские вестерны и даже советский боевик "Пираты XX века". О позабытом успехе — в материале РИА Новости.

Оказалась случайно и побила все рекорды

"Есения" появилась в советском прокате через четыре года после премьеры в Латинской Америке. Там она стала одним из самых успешных фильмов. Но такого успеха, как в СССР, не произвела.

Причем в Советском Союзе картина оказалась, судя по всему, совершенно случайно. Иностранные фильмы, как правило, приобретали, чтобы окупить производство убыточных, но идеологически правильных лент.

Советское кино в целом находилось на самоокупаемости — тот же Гайдай в 60-70-е годы взрывал прокат своими комедиями. Затраты же на неприбыльные проекты покрывались показами фильмов по типу "Есения".

© Películas Latinoamericanas S.A. (1971) Кадр из фильма "Есения" © Películas Latinoamericanas S.A. (1971) Кадр из фильма "Есения"

Посмотрело почти 100 миллионов

В советском прокате "Есения" "отыграла" на полную катушку. После появления в кинотеатрах в январе 1975-го за год ее посмотрели 91,4 миллиона зрителей. Так что мексиканская драма оставила позади всех бывших и будущих конкурентов.

Фильм принес хорошую прибыль — кассовые сборы составили 45,7 миллиона рублей, что составляет примерно 27,4 миллиона долларов.

А купили его всего за 20 тысяч долларов, и изначально "Есения" была комиксом под названием "Зорина". Он впервые появился в 1942 году в мексиканском журнале "Пепин".

Второй графический роман — "Цыганский крест" — вышел через 15 лет. Ну а в третьем, появившемся в 1965 году, главную героиню переименовали из Зорины в Есению.

Как сериал превратился в фильм

В 1970 году был выпущен телесериал "Есения", который через год пересняли под полнометражный фильм.

На роль главной героини утвердили 32-летнюю Жаклин Андере — актриса снималась с конца 50-х. Но только после "Есении" к ней пришла долгожданная слава, причем не только на родине.

Актриса позже рассказывала , что очень похожа на свою героиню: "Я очень самоуверенная и активная и могу сказать, что сошла бы с ума, если б сидела без дела".

Мыльная мелодрама эпохи СССР

Картина не могла похвастаться "лихим" сюжетом, с точки зрения сегодняшнего кинематографа, она выглядит как типичное сериальное "мыло".

Есения — цыганка, которая после смерти матери промышляла мелким воровством. Кривая дорожка привела к знакомству с красавцем-офицером Освальдо.

Молодые люди полюбили друг друга, захотели пожениться, но вмешалась безжалостная судьба.

Освальдо попал в плен и на время пропал, а Есения вернулась в свой табор. Через некоторое время оказалось, что она — вовсе не цыганка. Ее выкрали когда-то из очень богатой семьи. Туда она и вернулась.

Освальдо вскоре нашелся, он жив-здоров. Ненадолго в любовную идиллию вторгается родная сестра Есении. Но быстро уступает подлинным чувствам. История со счастливым концом.

Успех у женщин

Феномен "Есении" так и не был до конца раскрыт. По мнению киноаналитика Сергея Лаврова, он того же порядка, как и всеобщее увлечение латиноамериканскими сериалами в конце 1980-х, когда зрители впервые увидели фильмы вроде "Рабыни Изауры" или "Богатые тоже плачут".

"Такие фильмы были предтечами сериалов, которые захватили СССР в конце 80-х, — отмечает Лавров. — Их успех определялся женской аудиторией, особенно в случае "Есении", ведь мелодрамы всегда пользуются успехом у женщин".

Стоит отметить, что создательница "Есении" художница Иоланда Варгас Дульче была одной из самых влиятельных и богатых женщин Мексики.

Совместно с мужем они основали кинокомпанию и занимались производством фильмов и сериалов, в том числе и по собственным сценариям.

Ну а фильм "Есения" так навсегда и остался безусловным лидером проката СССР.