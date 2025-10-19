Фирма блогера Влада А4 выплатит компенсацию поставщику добавок для чипсов

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Занимающаяся производством чипсов компания блогера Влада Бумаги (Влад А4) "Бумажная бумага" обязалась выплатить по мировому соглашению чуть более 42 тысяч евро производителю пищевых ингредиентов "Симрайз Рогово", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску ООО "Симрайз Рогово" к ООО "Бумажная бумага" о взыскании около 47 тысяч евро убытков. Как рассказала РИА Новости адвокат Наталия Пынникова, представляющая истца, произведенные "Симрайзом" по заказу компании Влада А4 пищевые добавки для чипсов на такую сумму ответчик отказался забрать и оплатить.

По словам Пынниковой, в мировом соглашении истец согласился предоставить ответчику скидку в 10%. Долг "Бумажная бумага" должна погасить четырьмя равными платежами с ноября 2025 по май 2026 года.