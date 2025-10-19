Рейтинг@Mail.ru
Фирма блогера Влада А4 выплатит компенсацию поставщику добавок для чипсов - РИА Новости, 19.10.2025
05:45 19.10.2025
Фирма блогера Влада А4 выплатит компенсацию поставщику добавок для чипсов
Занимающаяся производством чипсов компания блогера Влада Бумаги (Влад А4) "Бумажная бумага" обязалась выплатить по мировому соглашению чуть более 42 тысяч евро... РИА Новости, 19.10.2025
экономика
россия
https://ria.ru/20251013/biznesmen-2047875687.html
https://ria.ru/20241223/nalogi-1990792436.html
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
экономика, россия
Экономика, Россия
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Занимающаяся производством чипсов компания блогера Влада Бумаги (Влад А4) "Бумажная бумага" обязалась выплатить по мировому соглашению чуть более 42 тысяч евро производителю пищевых ингредиентов "Симрайз Рогово", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску ООО "Симрайз Рогово" к ООО "Бумажная бумага" о взыскании около 47 тысяч евро убытков. Как рассказала РИА Новости адвокат Наталия Пынникова, представляющая истца, произведенные "Симрайзом" по заказу компании Влада А4 пищевые добавки для чипсов на такую сумму ответчик отказался забрать и оплатить.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
13 октября, 05:53
По словам Пынниковой, в мировом соглашении истец согласился предоставить ответчику скидку в 10%. Долг "Бумажная бумага" должна погасить четырьмя равными платежами с ноября 2025 по май 2026 года.
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Бумажная бумага" 45% принадлежит кипрской A4Group Limited Бумаги, остальные доли поровну распределены между Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым – по 27,5%. Компания Влада А4 производит картофельные чипсы под брендом Lava-lava.
Блогер Влад Бумага (A4) - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей
23 декабря 2024, 11:26
 
Экономика
 
 
