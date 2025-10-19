Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
12:12 19.10.2025
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
В Беговой районе Москвы около метро "Белорусская" начали строить деловой комплекс, который поможет сформировать 5 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:12:00+03:00
2025-10-19T12:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"

Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст бизнес-центр около метро "Белорусская"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Беговой районе Москвы около метро "Белорусская" начали строить деловой комплекс, который поможет сформировать 5 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, объект построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
"Его высота будет более 220 метров, а площадь составит 88 тысяч квадратных метров. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны, которыми смогут пользоваться арендаторы помещений и местные жители", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что здание высотой 48 этажей займет около 0,6 гектара земли на 1-й улице Ямского Поля.
На нижних этажах комплекса предусмотрены общественные пространства – лобби, кафе и магазины, а также открытая терраса с рабочей зоной и амфитеатром. В подземной части разместится трехуровневый паркинг на 239 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей, добавляется в пресс-релизе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
