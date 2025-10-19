Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Беговой районе Москвы около метро "Белорусская" начали строить деловой комплекс, который поможет сформировать 5 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, объект построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

"Его высота будет более 220 метров, а площадь составит 88 тысяч квадратных метров. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны, которыми смогут пользоваться арендаторы помещений и местные жители", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении подчеркивается, что здание высотой 48 этажей займет около 0,6 гектара земли на 1-й улице Ямского Поля.