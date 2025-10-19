https://ria.ru/20251019/efimov-2048930661.html
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская" - РИА Новости, 19.10.2025
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
В Беговой районе Москвы около метро "Белорусская" начали строить деловой комплекс, который поможет сформировать 5 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:12:00+03:00
2025-10-19T12:12:00+03:00
2025-10-19T12:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст БЦ около метро "Белорусская"
Ефимов: 5 тысяч рабочих мест создаст бизнес-центр около метро "Белорусская"
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Беговой районе Москвы около метро "Белорусская" начали строить деловой комплекс, который поможет сформировать 5 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, объект построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
"Его высота будет более 220 метров, а площадь составит 88 тысяч квадратных метров. Помимо офисов, здесь предусмотрены места для отдыха, пешеходные пространства, торговая галерея и рестораны, которыми смогут пользоваться арендаторы помещений и местные жители", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что здание высотой 48 этажей займет около 0,6 гектара земли на 1-й улице Ямского Поля.
На нижних этажах комплекса предусмотрены общественные пространства – лобби, кафе и магазины, а также открытая терраса с рабочей зоной и амфитеатром. В подземной части разместится трехуровневый паркинг на 239 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей, добавляется в пресс-релизе.