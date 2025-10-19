Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото

Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве

Не менее 28 домов с модульонами обновят в 2025 году в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 28 домов с модульонами обновят в 2025 году в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в 2025 году в Москве обновят 28 домов с модульонами", - говорится в сообщении.