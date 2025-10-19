https://ria.ru/20251019/dom-2049815230.html
Не менее 28 домов с модульонами обновят в 2025 году в Москве
Не менее 28 домов с модульонами обновят в 2025 году в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 28 домов с модульонами обновят в 2025 году в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в 2025 году в Москве обновят 28 домов с модульонами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модульоны, расположенные под венчающим карнизом здания, - один из узнаваемых элементов, которые часто восстанавливают специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Эти фигурные детали поддерживают венчающие карнизы в дорическом, коринфском и композитном ордере. Подчеркивается, что встречается на домах, выполненных в неоклассическом стиле.