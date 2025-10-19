Рейтинг@Mail.ru
19:58 19.10.2025
В Дагестане воспитательницу детского сада отстранили от работы
Сотрудница детского сада в дагестанском Дербенте отстранена от работы после жалоб родителей на грубое обращение с детьми, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.10.2025
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дербент
россия
происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудница детского сада в дагестанском Дербенте отстранена от работы после жалоб родителей на грубое обращение с детьми, сообщила пресс-служба администрации города.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация, что в одном из детских садов в Дербенте воспитательница переодически бьет детей. На видео видно, как женщина шлепнула одного ребенка, еще нескольких детей грубо потянула, чтобы усадить за стол. Прокуратура города и следственное управление СК РФ по республике организовали проверки.
"По информации управления образования, 16 октября родители нескольких воспитанников обратились к руководству детского сада с просьбой просмотреть записи камер видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, что 13 октября сотрудница в грубой форме усаживала детей за стол. После внутреннего обсуждения с участием профкома принято решение отстранить помощника воспитателя от работы с 17 октября", – говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что по итогам служебной проверки будет принято объективное и справедливое решение.
