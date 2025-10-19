https://ria.ru/20251019/dagestan-2049241289.html
В Дагестане воспитательницу детского сада отстранили от работы
МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудница детского сада в дагестанском Дербенте отстранена от работы после жалоб родителей на грубое обращение с детьми, сообщила пресс-служба администрации города.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация, что в одном из детских садов в Дербенте
воспитательница переодически бьет детей. На видео видно, как женщина шлепнула одного ребенка, еще нескольких детей грубо потянула, чтобы усадить за стол. Прокуратура города и следственное управление СК РФ
по республике организовали проверки.
"По информации управления образования, 16 октября родители нескольких воспитанников обратились к руководству детского сада с просьбой просмотреть записи камер видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, что 13 октября сотрудница в грубой форме усаживала детей за стол. После внутреннего обсуждения с участием профкома принято решение отстранить помощника воспитателя от работы с 17 октября", – говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что по итогам служебной проверки будет принято объективное и справедливое решение.