Зеленский рассказал об ответе Трампа о ракетах Tomahawk - РИА Новости, 18.10.2025
22:34 18.10.2025
Зеленский рассказал об ответе Трампа о ракетах Tomahawk
Украинская сторона не получила однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью РИА Новости, 18.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинская сторона не получила однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью с NBC News.
"Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да", — заявил он.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом
Вчера, 22:06
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Телеканал CNN сообщил, что в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому: тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.
В свою очередь портал Axios назвал переговоры "непростыми", а поведение американского лидера — "жестким". При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского
Вчера, 20:45
 
