Зеленский рассказал об ответе Трампа о ракетах Tomahawk
Украинская сторона не получила однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от президента США Дональда Трампа, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью РИА Новости, 18.10.2025
