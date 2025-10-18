https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049111805.html
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
Зеленский возвращается на Украину с пустыми руками после встречи с президентом США Дональдом Трампом, написало издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Зеленский возвращается на Украину с пустыми руками после встречи с президентом США Дональдом Трампом, написало издание L'Antidiplomatico.
"Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой
и Вашингтоном
, Зеленский оказался в ситуации полной безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России
бить не разрешили", — подчеркнуло издание.
Кроме того, L'Antidiplomatico отметило, что даже единственный козырь в рукаве у Зеленского — обмен ракет Tomahawk на украинские беспилотники — не сработал. Издание напомнило, что после этого заявления Дональд Трамп
осадил Зеленского, сказав, что украинские беспилотники — это хорошо, но американские самолеты еще лучше.
Издание привело список того, что Трамп готов дать Зеленскому по итогам переговоров:
- Похлопывание по плечу;
- Комплименты костюму;
- Сочувствие представителю страны, которая переживает много трудностей.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Кроме того, телеканал заявил, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
В свою очередь портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".