"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
17:07 18.10.2025
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
Зеленский возвращается на Украину с пустыми руками после встречи с президентом США Дональдом Трампом, написало издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 18.10.2025
в мире, вашингтон (штат), италия, украина, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Италия, Украина, Дональд Трамп
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме

L'Antidiplomatico: положение Зеленского после встречи с Трампом безнадежно

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Зеленский возвращается на Украину с пустыми руками после встречи с президентом США Дональдом Трампом, написало издание L'Antidiplomatico.
"Как и ожидалось, после телефонного разговора, который состоялся в четверг между Москвой и Вашингтоном, Зеленский оказался в ситуации полной безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили", — подчеркнуло издание.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме
Вчера, 15:45
Кроме того, L'Antidiplomatico отметило, что даже единственный козырь в рукаве у Зеленского — обмен ракет Tomahawk на украинские беспилотники — не сработал. Издание напомнило, что после этого заявления Дональд Трамп осадил Зеленского, сказав, что украинские беспилотники — это хорошо, но американские самолеты еще лучше.
Издание привело список того, что Трамп готов дать Зеленскому по итогам переговоров:
  • Похлопывание по плечу;
  • Комплименты костюму;
  • Сочувствие представителю страны, которая переживает много трудностей.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Кроме того, телеканал заявил, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
В свою очередь портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме
Вчера, 15:03
 
В миреВашингтон (штат)ИталияУкраинаДональд Трамп
 
 
