Раскрыт смысл отказа американцев встретить Зеленского в аэропорту - РИА Новости, 18.10.2025
07:47 18.10.2025 (обновлено: 13:55 18.10.2025)
Раскрыт смысл отказа американцев встретить Зеленского в аэропорту
в мире
Раскрыт смысл отказа американцев встретить Зеленского в аэропорту

© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американская делегация не встретила в аэропорту Вашингтона Владимира Зеленского, прилетевшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и это хороший знак, отметил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель офиса Зеленского. — Прим. ред.) Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что Tomahawk не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного армагеддона", — написал профессор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что на прошедшей накануне встрече в Белом доме Трамп заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Как говорил сам американский лидер во время беседы, передача Tomahawk могла бы привести "ко многим плохим вещам".
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ушаков высказался о словах Зеленского о Томагавках
10 октября, 09:13
 
