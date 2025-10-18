Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского - РИА Новости, 18.10.2025
01:04 18.10.2025 (обновлено: 04:24 18.10.2025)
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональда Трамп, договорившись о встрече на территории ЕС, тем самым унизили Владимира Зеленского и его европейских... РИА Новости, 18.10.2025
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского

Боуз: договорившись о встрече в Европе, Путин и Трамп снова унизили Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональда Трамп, договорившись о встрече на территории ЕС, тем самым унизили Владимира Зеленского и его европейских сторонников, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Зеленский узнал о двухчасовом разговоре между президентами Путиным и Трампом во время полета из Польши в Вашингтон. Он также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это еще одно огромное унижение для актера-диктатора и его сторонников из ЕС", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что его планируемая встреча с Путиным будет двусторонней
Накануне Трамп принял Зеленского в Вашингтоне. Во время встречи хозяин Белого дома заявил главе киевского режима, что ему пора пойти на сделку с Россией и завершить конфликт.
В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине
