На Западе рассказали о новом унижении Зеленского

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональда Трамп, договорившись о встрече на территории ЕС, тем самым унизили Владимира Зеленского и его европейских сторонников, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Накануне Трамп принял Зеленского в Вашингтоне. Во время встречи хозяин Белого дома заявил главе киевского режима, что ему пора пойти на сделку с Россией и завершить конфликт.
В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.