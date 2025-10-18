Премьер Британии провел разговор с Зеленским

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе беседы обсуждалась поддержка Киева, следует из заявления, опубликованном на сайте британского правительства.

По данным заявления, разговор прошел после встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В публикации не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре.

"После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр ( Стармер - ред.) провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании . Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".