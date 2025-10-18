https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049027216.html
Премьер Британии провел разговор с Зеленским
Премьер Британии провел разговор с Зеленским - РИА Новости, 18.10.2025
Премьер Британии провел разговор с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе беседы обсуждалась поддержка Киева, следует из заявления, опубликованном на сайте британского правительства.
По данным заявления, разговор прошел после встречей Зеленского
с президентом США Дональдом Трампом
в Белом доме. В публикации не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре.
"После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр (Стармер
- ред.) провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины
со стороны Великобритании
. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.
Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".
Ранее в пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.