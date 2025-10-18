"Тихий убийца". К чему приводит недосып

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мы живем в эпоху ускорения. Кажется, что каждую минуту нужно использовать по максимуму: ответить на письма, закончить проект, проверить уведомления, обновить ленту новостей. Когда на все это не хватает времени, жертвовать приходится сном. "Отосплюсь потом", — говорят многие. Но это "потом" имеет свою цену.

Как утверждают неврологи, даже одна ночь недосыпа способна запустить цепочку необратимых последствий — от низкой концентрации внимания до сбоя в работе иммунной и сердечно-сосудистой систем. Сон — не роскошь, а биологическая необходимость. Без него мозг буквально перестает быть собой.

Что делает мозг, когда мы спим

"Сон — это не отдых, а активная и сложная работа", — говорит в интервью "Российской газете" нейробиолог Татьяна Смирнова.

Во время сна мозг продолжает трудиться. Он перестраивается и очищается. В фазе глубокого сна — самой важной — запускается процесс детоксикации: через особую систему лимфатических каналов мозг выводит продукты обмена. В том числе токсичные белки. Например, бета-амилоид, избыток которого может привести к развитию болезни Альцгеймера.

Эти процессы невозможно компенсировать бодрствованием, даже если вы отдохнете на диване или полдня пролежите без дела. Механизм очистки начинается только во сне. Затем в фазе быстрого сна (REM) активизируются зоны, отвечающие за эмоции, память и творческое мышление. Именно в этот момент рождаются новые нейронные связи — мозг словно создает черновик будущих решений. "Когда человек спит, мозг не выключается, он учится, анализирует, систематизирует", — поясняет Смирнова.

Сон превращается в неосознанный процесс самообучения. Мы проживаем день заново, но уже с другим смыслом.

Ночь без сна: последствия

Кажется, что одна бессонная ночь — это совсем безобидно. Кто из нас не засиживался до утра за интересной книгой или сериалом? Однако, как отмечает в беседе с "Лентой.ру" невролог Максим Алексеев, даже единичный недосып резко снижает способность мозга адекватно реагировать на происходящее.

"После одной ночи без сна снижается скорость реакции, нарушается внимание, ухудшается память. Мы начинаем принимать импульсивные решения, не осознавая, насколько сужено наше восприятие", — говорит врач.

Исследования подтверждают: короткий — четыре-пять часов — сон по когнитивным эффектам эквивалентен легкому алкогольному опьянению. Человек уверен, что полностью контролирует ситуацию, но на самом деле эффективность работы его мозга падает почти вдвое.

Поражается префронтальная кора — та самая, что отвечает за логическое мышление, стратегию и контроль эмоций. Поэтому недосып нередко делает нас не просто рассеянными, но и раздражительными, склонными к конфликтам.

Хронический недосып — "тихий убийца"

А если недосып стал нормой, мозг переходит в режим экономии и отключает второстепенные функции. Первой страдает концентрация, потом память, а затем и эмоциональная устойчивость.

"Хронический недосып повышает риск депрессии, тревожных расстройств, деменции, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Организм перестает восстанавливаться", — говорит Алексеев.

Сказывается это и на иммунитете. При нехватке сна снижается эффективность цитокинов — белков, регулирующих защитные реакции организма. Человек становится уязвимее: чаще болеет и медленнее восстанавливается.

Недосып — это не просто усталость. Это форма клеточного истощения. И каждый потерянный час откладывается в теле в виде хронического воспаления и ускоренного старения.

© Pixabay / StockSnap Уставший молодой человек © Pixabay / StockSnap Уставший молодой человек

Зачем нам нужны сны



"Сны — это не случайные картины. Это язык, на котором психика разговаривает с нами. Когда сновидения яркие, наполненные, это значит, что внутренние процессы идут гармонично", — объясняет врач. О сне часто говорят как о "времени для восстановления", но мало кто задумывается о сновидениях. А ведь именно они являются индикатором состояния психики. Психиатр Эдуард Холодов поясняет в беседе с "АиФ": во сне наше бессознательное перерабатывает информацию, полученную за день, сортирует эмоции, снимает психическое напряжение. "Сны — это не случайные картины. Это язык, на котором психика разговаривает с нами. Когда сновидения яркие, наполненные, это значит, что внутренние процессы идут гармонично", — объясняет врач.

Если сны становятся блеклыми и неподвижными — это тревожный симптом. Подобное состояние часто указывает на эмоциональное выгорание или депрессию. "После лечения и нормализации сна пациенты часто рассказывают о возвращении красочных, живых сновидений. Это знак того, что мозг снова работает правильно как на уровне физиологии, так и на уровне чувств", — отмечает Холодов.

© Pexels/cottonbro studio Девушка с маской для сна © Pexels/cottonbro studio Девушка с маской для сна

Таким образом, сновидения — не просто игра воображения, а механизм психологического равновесия. Когда исчезают сны, исчезает и способность к рефлексии.

Но и другая крайность — постоянная сонливость — не менее опасна. Терапевт и эксперт по стрессоустойчивости Яна Тухватуллина предупреждает : если человек спит более девяти часов, но при этом все равно чувствует себя усталым, стоит обратить внимание на здоровье сердца и сосудов. Порой это может указывать на скрытые патологии или дефицит кислорода в тканях мозга.

"Оптимальное время сна для взрослого — от семи до девяти часов. Этого достаточно, чтобы пройти все фазы сна и запустить процессы восстановления. Меньше — опасно, больше — подозрительно", — отмечает Тухватуллина.

© iStock.com / fizkes Девушка зевает в офисе © iStock.com / fizkes Девушка зевает в офисе

Недосып крадет не только энергию, но и годы жизни

Современный человек привык воспринимать сон как переменную в уравнении эффективности. Если остается время, можно поспать, если нет — кофе и сила воли в помощь. Но природу не обманешь. Сон — не роскошь и не слабость, а основа работы мозга. Без него невозможно ясно мыслить, запоминать, радоваться, любить и творить.

"Мы часто думаем, что, сокращая сон, выигрываем время. На самом деле мы его теряем. Ведь мозг, не получивший отдых, будет работать медленнее, ошибаться чаще и стареть быстрее", — подчеркивает нейробиолог Татьяна Смирнова в беседе с "Лайф".

Качественный сон — профилактика заболеваний, источник эмоциональной устойчивости и инструмент саморазвития. Это самый доступный способ заботы о себе, который не требует денег, технологий и усилий.

Так что если вы снова хотите закончить дела и лечь попозже, помните: недосып крадет не только энергию, но и годы жизни. Возможно, самое лучшее, что можно предпринять для здоровья, — просто лечь спать вовремя.