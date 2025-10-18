Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

Бывает, что наследники считают решение умершего несправедливым и пытаются его оспорить. Вот типичные основания, на которых их юристы выстраивают дело:

“Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания”, — советует Лактионова.

Кроме того, стоит помнить, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев после дня смерти наследодателя. Если не успели, доказывать право на наследство придется в суде, заключила она.