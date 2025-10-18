Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию - РИА Новости, 18.10.2025
02:15 18.10.2025
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию - РИА Новости, 18.10.2025
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию
Лишиться полагающегося по завещанию наследства можно в силу ряда обстоятельств, рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:15:00+03:00
2025-10-18T02:15:00+03:00
общество
россия
алина лактионова
наследство
https://ria.ru/20250921/nedvizhimost-2043276510.html
https://ria.ru/20250819/nasledstvo-2036185845.html
россия
общество, россия, алина лактионова, наследство
Общество, Россия, Алина Лактионова, Наследство
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

Юрист Лактионова: можно лишиться наследства из-за ошибки в завещании

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лишиться полагающегося по завещанию наследства можно в силу ряда обстоятельств, рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Бывает, что наследники считают решение умершего несправедливым и пытаются его оспорить. Вот типичные основания, на которых их юристы выстраивают дело:
Женщина с ребенком держат макет дома - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
21 сентября, 02:17
  • недееспособность завещателя на момент составления завещания;
  • нарушение процедуры оформления (ошибки в форме, отсутствие необходимых подписей);
  • составление под влиянием обмана, угрозы или насилия;
  • подлог документа или фальсификация подписи.
«
“Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания”, — советует Лактионова.
Кроме того, стоит помнить, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев после дня смерти наследодателя. Если не успели, доказывать право на наследство придется в суде, заключила она.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство
19 августа, 03:18
 
