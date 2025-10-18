Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лишиться полагающегося по завещанию наследства можно в силу ряда обстоятельств, рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Бывает, что наследники считают решение умершего несправедливым и пытаются его оспорить. Вот типичные основания, на которых их юристы выстраивают дело:
- недееспособность завещателя на момент составления завещания;
- нарушение процедуры оформления (ошибки в форме, отсутствие необходимых подписей);
- составление под влиянием обмана, угрозы или насилия;
- подлог документа или фальсификация подписи.
«
“Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания”, — советует Лактионова.
Кроме того, стоит помнить, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев после дня смерти наследодателя. Если не успели, доказывать право на наследство придется в суде, заключила она.
