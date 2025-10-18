Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело десятого заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в субботу.

“После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье заложника Элиягу Маргалита, что его тело возвращено в Израиль и процедура опознания завершена”, - говорится в сообщении.

В офисе премьера подчеркнули, что ХАМАС обязан выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения.

"Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников", - добавили в канцелярии.

Палестинские радикалы на этой неделе передали израильской стороне тела десяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.