Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы - РИА Новости, 18.10.2025
09:53 18.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы
Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы - РИА Новости, 18.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы
Израильские судмедэксперты опознали тело десятого заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы

Израильские судмедэксперты опознали тело десятого заложника, возвращенное ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело десятого заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в субботу.
“После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье заложника Элиягу Маргалита, что его тело возвращено в Израиль и процедура опознания завершена”, - говорится в сообщении.
В офисе премьера подчеркнули, что ХАМАС обязан выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения.
"Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников", - добавили в канцелярии.
Палестинские радикалы на этой неделе передали израильской стороне тела десяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.
