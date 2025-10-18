Сикорский подталкивает европейцев к затягиванию поясов, заявила Захарова

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявивший о якобы готовности Киева продолжать боевые действия ещё три года, подталкивает европейцев к затягиванию поясов и пытается объяснить им милитаризацию Европы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она сказала в интервью каналу "Царьград".
Украина готовится продолжать военные действия против России еще на протяжении трех лет, заявил ранее Сикорский. Министр также призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину в течение этого времени и выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.
"Это та самая партия агрессивно настроенных, душевно нездоровых, которые прокачивают тему для объяснения милитаризации Западной Европы. Кому? Своему собственному населению, которому нужно, как они постоянно повторяют, потуже затянуть пояса", - сказала она, комментируя высказывание Сикорского.
Как указала дипломат, пояса европейцев уже "в районе шеи" но, с точки зрения этой партии, их нужно затягивать и дальше.
