Благотворительные ярмарки в помощь участникам СВО прошли на Курилах
Благотворительные ярмарки в помощь участникам СВО прошли на Курилах - РИА Новости, 18.10.2025
Благотворительные ярмарки в помощь участникам СВО прошли на Курилах
Благотворительные ярмарки в помощь военнослужащим, участвующим в СВО, прошли в субботу на островах Кунашир и Шикотан, собрано более 1,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T10:15:00+03:00
2025-10-18T10:15:00+03:00
2025-10-18T10:15:00+03:00
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Благотворительные ярмарки в помощь военнослужащим, участвующим в СВО, прошли в субботу на островах Кунашир и Шикотан, собрано более 1,2 миллиона рублей, сообщает администрация Южно-Курильского района.
По информации пресс-службы муниципалитета, мероприятия в рамках региональной инициативы "Сопричастность" организовали представители местных подразделений "Женского движения Единой России" и "Союза женщин России". Торговые зоны были развернуты в Домах культуры Южно-Курильска, селах Крабозаводское и Малокурильское, а также в школе в селе Головнино.
"К ярмарке присоединились местные учреждения: школы, детские сады и спортшколы. Участники проявили креативность и представили широкий выбор товаров: выпечку, конфеты, литературные произведения, сувениры, украшения и разные поделки ручной работы. Все собранные пожертвования, а это 1 236 843 рубля, будут использованы для поддержки солдат в зоне СВО", - отмечается в сообщении.
С начала СВО по поручению губернатора на островах организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые постоянно волонтеры во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".