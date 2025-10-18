Благотворительные ярмарки в помощь участникам СВО прошли на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Благотворительные ярмарки в помощь военнослужащим, участвующим в СВО, прошли в субботу на островах Кунашир и Шикотан, собрано более 1,2 миллиона рублей, сообщает администрация Южно-Курильского района.

По информации пресс-службы муниципалитета, мероприятия в рамках региональной инициативы "Сопричастность" организовали представители местных подразделений "Женского движения Единой России" и "Союза женщин России". Торговые зоны были развернуты в Домах культуры Южно-Курильска, селах Крабозаводское и Малокурильское, а также в школе в селе Головнино.

"К ярмарке присоединились местные учреждения: школы, детские сады и спортшколы. Участники проявили креативность и представили широкий выбор товаров: выпечку, конфеты, литературные произведения, сувениры, украшения и разные поделки ручной работы. Все собранные пожертвования, а это 1 236 843 рубля, будут использованы для поддержки солдат в зоне СВО", - отмечается в сообщении.

С начала СВО по поручению губернатора на островах организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам, которые постоянно волонтеры во всех районах области. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.