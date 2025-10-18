СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и оппозиционная "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) планируют подписать соглашение о формировании коалиционного правительства уже в понедельник, 20 октября, сообщает телеканал Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и оппозиционная "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) планируют подписать соглашение о формировании коалиционного правительства уже в понедельник, 20 октября, сообщает телеканал Asahi TV со ссылкой на источники в обеих партиях.

Ожидается, что подписание соглашения откроет путь к избранию Санаэ Такаити первой женщиной-премьером в истории Японии

По данным источников, “Партия обновления Японии” проведёт 19 октября заседание исполнительного комитета в Осаке для завершения согласований по условиям коалиции. Согласно достигнутой договоренности, партия не войдёт в кабинет министров, а будет оказывать поддержку правительству в формате внешнего сотрудничества.

Также стало известно, что ЛДП намерена удовлетворить условие “Партии обновления Японии” о принятии законопроекта о сокращении числа депутатов парламента на 10%, в частности, за счёт уменьшения числа мест, распределяемых по пропорциональной системе в нижней палате.

По данным источников телеканала, если Такаити будет избрана премьер-министром на внеочередной сессии парламента 21 октября, пост помощника премьер-министра займёт представитель “Партии обновления Японии”, глава парламентской фракции партии Такаси Эндо.

После выхода из правящей коалиции партнера ЛДП, партии “Комэйто”, на минувшей неделе у оппозиции появилась возможность назначить на пост премьера своего кандидата, но при консолидации основных оппозиционных партий. С выходом из переговоров “Партии обновления Японии” это становится чрезвычайно сомнительным.