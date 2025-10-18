Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/yaponiya-2049094148.html
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и оппозиционная "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) планируют подписать соглашение о формировании... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:57:00+03:00
2025-10-18T14:57:00+03:00
в мире
япония
осака (город)
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328141_0:157:3065:1881_1920x0_80_0_0_41a3a1f5c3fb53e5e8e83f64b9895aed.jpg
https://ria.ru/20251011/yaponiya-2047657176.html
https://ria.ru/20251004/japonija-2046361530.html
япония
осака (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328141_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34dbcfc023a2a3d5332d7320064a96f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, осака (город), санаэ такаити
В мире, Япония, Осака (город), Санаэ Такаити
СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии

Asahi TV: подписание ЛДП соглашения о коалиции откроет путь к избранию Такаити

© AP Photo / Kim Kyung-HoonСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 18 окт — РИА Новости. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и оппозиционная "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) планируют подписать соглашение о формировании коалиционного правительства уже в понедельник, 20 октября, сообщает телеканал Asahi TV со ссылкой на источники в обеих партиях.
Ожидается, что подписание соглашения откроет путь к избранию Санаэ Такаити первой женщиной-премьером в истории Японии.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Японии заявили о риске смены власти в стране
11 октября, 05:11
По данным источников, “Партия обновления Японии” проведёт 19 октября заседание исполнительного комитета в Осаке для завершения согласований по условиям коалиции. Согласно достигнутой договоренности, партия не войдёт в кабинет министров, а будет оказывать поддержку правительству в формате внешнего сотрудничества.
Также стало известно, что ЛДП намерена удовлетворить условие “Партии обновления Японии” о принятии законопроекта о сокращении числа депутатов парламента на 10%, в частности, за счёт уменьшения числа мест, распределяемых по пропорциональной системе в нижней палате.
По данным источников телеканала, если Такаити будет избрана премьер-министром на внеочередной сессии парламента 21 октября, пост помощника премьер-министра займёт представитель “Партии обновления Японии”, глава парламентской фракции партии Такаси Эндо.
После выхода из правящей коалиции партнера ЛДП, партии “Комэйто”, на минувшей неделе у оппозиции появилась возможность назначить на пост премьера своего кандидата, но при консолидации основных оппозиционных партий. С выходом из переговоров “Партии обновления Японии” это становится чрезвычайно сомнительным.
Санаэ Такаити в 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода “Комэйто” из коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Теперь, если ЛДП действительно удастся создать новую коалицию и переманить на свою сторону ряд независимых депутатов, у Такаити вновь будут большие шансы возглавить правительство.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
4 октября, 14:30
 
В миреЯпонияОсака (город)Санаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала