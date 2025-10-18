СМИ рассказали, что откроет путь к избранию Такаити премьером Японии

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и оппозиционная "Партия обновления Японии" (Ниппон исин-но кай) планируют подписать соглашение о формировании коалиционного правительства уже в понедельник, 20 октября, сообщает телеканал Asahi TV со ссылкой на источники в обеих партиях.
Ожидается, что подписание соглашения откроет путь к избранию Санаэ Такаити первой женщиной-премьером в истории Японии.
В Японии заявили о риске смены власти в стране
11 октября, 05:11
По данным источников, “Партия обновления Японии” проведёт 19 октября заседание исполнительного комитета в Осаке для завершения согласований по условиям коалиции. Согласно достигнутой договоренности, партия не войдёт в кабинет министров, а будет оказывать поддержку правительству в формате внешнего сотрудничества.
Также стало известно, что ЛДП намерена удовлетворить условие “Партии обновления Японии” о принятии законопроекта о сокращении числа депутатов парламента на 10%, в частности, за счёт уменьшения числа мест, распределяемых по пропорциональной системе в нижней палате.
По данным источников телеканала, если Такаити будет избрана премьер-министром на внеочередной сессии парламента 21 октября, пост помощника премьер-министра займёт представитель “Партии обновления Японии”, глава парламентской фракции партии Такаси Эндо.
После выхода из правящей коалиции партнера ЛДП, партии “Комэйто”, на минувшей неделе у оппозиции появилась возможность назначить на пост премьера своего кандидата, но при консолидации основных оппозиционных партий. С выходом из переговоров “Партии обновления Японии” это становится чрезвычайно сомнительным.
Санаэ Такаити в 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода “Комэйто” из коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Теперь, если ЛДП действительно удастся создать новую коалицию и переманить на свою сторону ряд независимых депутатов, у Такаити вновь будут большие шансы возглавить правительство.