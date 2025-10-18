Рейтинг@Mail.ru
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049051512.html
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу - РИА Новости, 18.10.2025
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в башкирском Стерлитамаке перевезли в уфимскую больницу, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:37:00+03:00
2025-10-18T09:37:00+03:00
происшествия
стерлитамак
радий хабиров
уфа
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20251018/zavod-2049049197.html
стерлитамак
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, радий хабиров, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Радий Хабиров, Уфа, Республика Башкортостан
Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу

Пятерых пострадавших при взрыве на башкирском заводе "Авангард" перевезли в Уфу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 18 окт - РИА Новости. Пятерых пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в башкирском Стерлитамаке перевезли в уфимскую больницу, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«
"Всего госпитализированы пять человек. Трое из них в средней степени тяжести, двое в тяжёлом состоянии, они перевезены в уфимскую больницу", - сказал собеседник.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Вчера, 09:15
 
ПроисшествияСтерлитамакРадий ХабировУфаРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала