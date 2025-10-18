Пятерых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу

УФА, 18 окт - РИА Новости. Пятерых пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в башкирском Стерлитамаке перевезли в уфимскую больницу, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Всего госпитализированы пять человек. Трое из них в средней степени тяжести, двое в тяжёлом состоянии, они перевезены в уфимскую больницу", - сказал собеседник.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.