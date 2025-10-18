https://ria.ru/20251018/vzryv-2049051140.html
В Башкирии завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе
Аварийно-поисковые работы на месте ЧП на заводе в Башкирии завершены, превышений ПДК вредных веществ в воздухе нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамак
республика башкортостан
стерлитамак
республика башкортостан
