В Башкирии завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе - РИА Новости, 18.10.2025
09:35 18.10.2025
В Башкирии завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе
В Башкирии завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе
Аварийно-поисковые работы на месте ЧП на заводе в Башкирии завершены, превышений ПДК вредных веществ в воздухе нет, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамак
республика башкортостан
стерлитамак
республика башкортостан
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, республика башкортостан
В Башкирии завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе

УФА, 18 окт - РИА Новости. Аварийно-поисковые работы на месте ЧП на заводе в Башкирии завершены, превышений ПДК вредных веществ в воздухе нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Аварийно-поисковые работы завершены. Для мониторинга экологической обстановки задействованы лаборатории госкомтета региона по ЧС и минэкологии. По результатам замеров, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - следует из сообщения.
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
