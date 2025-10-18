https://ria.ru/20251018/ukraina-2049068944.html
В Черниговской области получил повреждение энергетический объект
Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины, часть региона осталась без света, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:01:00+03:00
2025-10-18T12:01:00+03:00
2025-10-18T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
харьковская область
черниговская область
украина
харьковская область
В Черниговской области получил повреждение энергетический объект
Часть Черниговской области осталась без света из-за повреждения энергообъекта